За добу, що минула, в столиці зафіксовано ще 42 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них четверо медиків. Також за добу маємо, на жаль, ще 2 летальні випадки.
Про це під час брифінгу 21 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчинка 7 років і 25 чоловіків 18-72 років, а також хлопчик 5 років. 13 з них госпіталізовано до медзакладів Києва, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Загалом у столиці вже 892 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
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«Урядового кур’єра»