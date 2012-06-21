За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіли 57 людей. З них 4 медика. Один випадок, на жаль, летальний. А від початку пандемії померло 80 містян.
Про це під час брифінгу 10 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 30 жінок 26—78 років і одна дівчинка 15 років. Та 23 чоловіки 18—72 років і троє хлопчиків, одному з яких менше місяця, двом іншим — 15 та 17 років.
До лікарень міста доправили 12 пацієнтів. Решту лікують удома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за добу 60 киян. Загалом за час карантину вірус здолали 985 жителів міста.
Найбільше випадків захворювання нині зафіксували у Подільському районі — 18. У Деснянському — 10, а у Дніпровському — 8.
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«Урядового кур’єра»