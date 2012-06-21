З 12 травня маємо у столиці певні послаблення карантинного режиму. Чимало людей повернулися до роботи. Проте Київський міський голова Віталій Кличко звернувся сьогодні до роботодавців із закликом залишити працювати дистанційно тих співробітників, які можуть це робити. Бо так безпечніше для здоров’я. А якщо цього зробити не можна, слід максимально оптимізувати роботу людей і суворо дотримуватися всіх правил і санітарних норм. Щоб не обвалити ситуацію, адже вірус ще не відступив.
Кожен має усвідомити, що загроза реальна, а не міф. Підтвердження цьому – велика кількість медиків, що захворіли. Вони щодня перебувають на передовій боротьби з вірусом і наражають своє життя й здоров’я на небезпеку, рятуючи тих, хто часом ставився до загрози поблажливо й безвідповідально.
Так, уже 259 київських медиків мають підтверджений діагноз COVID-19, 29 з них перебувають у стаціонарних лікарнях міста. Це люди, яких ми маємо берегти. Адже хто потім допоможе нам?
Більшість лікарів і медперсоналу інфікувалися на роботі, інколи навіть не знаючи, що спілкуються з хворими на коронавірус. Адже у декого хвороба протікає безсимптомно, та вони заражають оточуючих. Менша частина медиків заразилася в побуті, під час спілкування поза роботою.
«Тож не час розслаблятися. Маємо бути обачними й відповідальними. Лише так ми подолаємо цей виклик», — наголосив Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»