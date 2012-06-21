Минулої доби в Києві на коронавірус захворіли 43 людей. Загалом нині підтверджений діагноз на COVID-19 мають 4368 киян.
Про це під час брифінгу 22 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіла 21 жінка віком 24—92 роки і дівчина 17 років та 17 чоловіків 19—100 років і 4 хлопчики 4—11 років.
До лікарень міста госпіталізовано 6 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше випадків зафіксовано у Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах — по 7 та у Печерському районі — 6.
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«Урядового кур’єра»