Як відомо, рішенням уряду запроваджено обов’язкову процедуру обсервації для осіб, які повертаються на територію України з інших країн. Кілька готелів та баз відпочинку підготували для цього різні міністерства. Це об’єкти, які перебувають на їх балансі.
Столиця також підготувала 4 такі бази для киян. Отже, Київ може надати 3 тисячі місць для тих, кому буде потрібно пройти цю обов’язкову процедуру. Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, нині на двотижневій обов’язковій обсервації у столиці перебувають 207 осіб. А днями мають прибути ще кілька літаків з українцями, які повернуться із-за кордону. Та поки що невідомо, скільки саме серед них буде киян. Проте місця для проходження процедури запобігання поширенню вірусу у столиці є.
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«Урядового кур’єра»