За добу, що минула, у Києві ще 53 людини захворіли на коронавірус. З них троє медиків. Двоє хворих, на жаль, померли. Загалом у столиці нині 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу 15 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіла 21 жінка віком 36—86 років і три дівчинки 4; 5 і 6 років та 27 чоловіків 20—87 років і двоє хлопчиків 5 і 9 років.
До лікарень міста доправлено п’ятьох хворих. Інших лікують удома на самоізоляції під контролем медиків.
По районах найбільше випадків захворювання цього разу зафіксовано в Шевченківському — 12. У Солом’янському — 9, а у Деснянському та Дарницькому — по 8.
Міський голова також додав, що саме у столиці нині найвищий показник застосування ПЛР-тестів: 85 на 100 тисяч населення.
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«Урядового кур’єра»