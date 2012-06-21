В останні дні в багатьох житлових районах нігерійської столиці Абуджа спалахнула епідемія холери, в результаті загинули семеро людей. Це підтвердив у понеділок начальник місцевого відомства охорони здоров'я М. Окороукву.
Він повідомив ЗМІ, що епідемія холери поширилася в шести мікрорайонах в Абуджі, і привела до загибелі семи осіб, які проживали в чотирьох із цих мікрорайонів.
За його словами, місцева влада вже направили медперсонал і співробітників санітарно-епідеміологічної служби в мікрорайони, які постраждали від холери, щоб уникнути її подальшого поширення.