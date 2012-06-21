Сьогодні в столицю прибудуть ще кілька авіарейсів із-за кордону. Серед українців, що повертаються на Батьківщину, майже 150 киян.
Про це під час брифінгу 10 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, усіх киян, що повернуться, розмістять на обов’язкову двотижневу обсервацію.
«Бази для обсервації ми облаштували. Зараз їх 6», – поінформував очільник міста.
Він також наголосив, що цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу: збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках, скверах та інших публічних місцях.
А також повідомив, що під час його останньої зустрічами з представниками церков, зважаючи на ситуацію із розповсюдженням інфекції, було запропоновано перенести поминальні дні на час, коли карантинні заходи будуть послаблені. Столична влада всіляко підтримує таку позицію.
А ще Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені спалахи захворювання на коронавірус – на підприємствах та в установах міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»