З 15 по 31 грудня у Києві працюватимуть 12 ялинкових базарів. Наразі КМДА проводить торги на право проведення сезонних ярмарок з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас через систему ProZorro. Тільки в цих пунктах на території столиці кияни зможуть купити сертифіковані ялинки і сосни від лісництв, які до того ж будуть гарантовано безпечними. Ярмарки працюватимуть тільки до середини дня 31 грудня, щоденно — з 8 до 17 години. Тим, хто звик купувати ялинку перед Різдвом, треба буде заздалегідь продумати план її придбання.
Де розмістять ялинкові базари у столиці:
№ 1 — просп. Петра Григоренка, 24, на розі вулиць Ревуцького та Вишняківської, Харківське шоссе, 49
№ 2 — Харківське шоссе, 144, вул. Урлівська, 11/44, вул. Михайла Драгоманова, 1 вул. Михайла Драгоманова, 1Н
№ 3 — перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової, перетин вулиць Анни Ахматової та Михайла Драгоманова, вул. Декабристів, 9
№ 4 — вул. Анни Ахматової, 20/22, перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренко, вул. Єлизавети Чавдар, 1, вул. Єлизавети Чавдар, 13
№ 5 — вул. Бориса Гмирі, 1, перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького, вул. Тростянецька, 7, вул. Олени Пчілки, 2
№ 6 — вул. Срібнокільська, 13, Дніпровська Набережна (біля ТЦ «Новус»), просп. Миколи Бажана (біля ст. м. «Осокорки»)
№ 7 — вул. Михайла Гришка, 3, вул. Бориса Гмирі, 8, вул. Михайла Гришка, 8, вул. Олександра Мишуги, 3В
№ 8 — просп. Миколи Бажана, 3, просп. Миколи Бажана, 36 (за переходом), вул. Срібнокільська, 2А
№ 9 — вул. Архітектора Вербицького, 28А, Харківське шосе, 158, вул. Ялтинська, 5А
№ 10 — просп. Петра Григоренка, 26, вул. Архітектора Вербицького, 16, просп. Петра Григоренко, 41
№ 11 — вул. Багговутівська, 8-10, вул. Щусєва, 44, вул. Д. Щербаківського, 56
№ 12 — ріг вул. Дорогожицької та вул. С. Хохлових, ріг вул. Туполєва та вул. І. Турчина, вул. Т. Шамрила, 10.