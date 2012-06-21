Компанія KAN відкрила «Гімназію А+» на території ЖК «Комфорт Таун». Цей проект — продовження «Академії сучасної освіти А+». Будівля має три поверхи і розрахована на 600 учнів. Будівництво тривало дев’ять місяців і коштувало 288 млн грн.
Автори проекту створили технологічно енергоефективну будівлю. Наприклад, температурний режим буде забезпечуватись за рахунок геотермального опалення. Будівля працює на теплових насосах, використовуючи енергію Землі. 170 пробурених свердловин будуть брати тепло протягом опалювального сезону, а влітку — працюватимуть на охолодження. Також в «Гімназії А+» автономне водопостачання. Вода добувається зі свердловини на території школи і очищується фільтрами.
Кабінети технологій розділили для дівчат та хлопців: дівчат планують навчати, як доглядати за своєю шкірою і волоссям, готувати та шити, а хлопців — працювати з різними інструментами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»