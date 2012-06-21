Три тижні тому у всіх медичних закладах столиці розпочали тестування на коронавірус усіх хворих на різні види пневмонії. Нині в столичних медзакладах лікування від пневмонії отримують понад 400 хворих.
Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, у всіх цих пацієнтів вже відібрали зразки для ПЛР-тестів. Загалом за останній час цю процедуру пройшли вже понад 1,5 тисячі пацієнтів. Майже 300 з них виявилися хворими на COVID-19.
Проте, як зауважують лікарі, звісно, не всі випадки пневмонії – це наслідки ускладнення від коронавірусу. «Але якщо ви почуваєтеся погано, якщо у вас висока температура і вам складно дихати – одразу звертайтеся до лікаря! Чим раніше вам призначать лікування, тим менше ризик отримати ускладнення чи інфікувати людей, які поруч із вами», – наголосив очільник столиці.
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