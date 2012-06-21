Мініреволюцію у розвитку інфраструктури, яка відбувається під впливом пандемії, експерти називають поворотом мобільності. Дедалі більше людей пересідають з авто на велосипеди.
Так, у Парижі планують побудувати 650 кілометрів велодоріжок. А взагалі у цій європейській країні влада планує виплатити по 50 євро на місяць кожному, хто після завершення карантину залишить авто вдома й користуватиметься велотранспортом. І на державну програму підтримки велосипедистів там планують спрямувати близько 20 мільйонів євро.
У Києві також відбувається справжній велобум. За час карантину кількість велосипедистів зросла у 2,5 раза.
Про це під час брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, столиця самостійно розвиває велоінфраструктуру. А отже, на сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг становить близько 100 кілометрів. Ще 17 кілометрів – довжина смуг громадського транспорту, де, в межах експерименту, дозволено рухатися велосипедистам.
Триває облаштування велопарковок. У центрі міста вони вже є на вулицях Ярославів Вал і Рейтерській. На вулицях, які нині капітально ремонтують, там, де дозволяють будівельні норми, обов’язково облаштовують велоінфраструктуру. Веломережу будують на проспектах Степана Бандери й Любомира Гузара, вулицях Довбуша, Золотоворітській та Пушкінській.
Також у столиці нині значно розширюють мережу прокату велосипедів – нині маємо 305 локацій для прокату. А в літку кількість самих велосипедів там обіцяють збільшити до 2 тисяч.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»