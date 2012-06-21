Станом на ранок 1 квітня в столиці підтверджений діагноз захворювання на корона вірус мають вже 132 людей. Тобто їхня кількість за добу зросла на 25. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. З них 12 – чоловіки віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 80 років і одна дитина трохи старша за 1 рік. 15 заражених госпіталізовані: четверо до Олександрівської лікарні, сімох до міської лікарні №4, трьох – до міської лікарні №9 і одного – до клінічної лікарні №3. Решта перебувають вдома на самоізоляції та лікуються під наглядом медиків.
Міський голова зауважив, що більше половини жителів Києва, яким підтвердили діагноз за минулу добу, за кордон нашої держави, принаймні останнім часом, не виїжджали. Тобто набули зараження саме в Україні. І це означає, на жаль, що вірус вже активно поширюється всередині країни та її столиці.
Він також наголосив, що у Києві ринки не відкриватимуть. На його переконання, у столиці працює достатньо продуктових магазинів і маркетів. А незгодним запропонував пригадати, звідки ситуація почала розгортатися у місті Ухань.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»