Упродовж минулої доби в столиці на коронавірусну інфекцію захворіло 60 людей. З них троє медиків. Один випадок, на жаль, летальний. Загалом нині в Києві захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 1401 особи.
Про це під час брифінгу 30 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 31 жінка віком 18-84 роки і четверо дівчат до 17 років та 18 чоловіків віком 22-84 роки і 7 хлопчиків до 17 років. Ще один випадок хвороби виявили у Києво-Печерській лаврі.
До лікарень міста госпіталізовано 25 пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції під наглядом медиків.
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«Урядового кур’єра»