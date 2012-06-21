«Друзі! Кількість жителів Києва, в яких минулої доби лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 28 людей. З них п’ятеро медиків. Одна людина померла. Загалом за період пандемії в столиці 69 летальних випадків, — написав сьогодні зранку Київський міський голова у своєму Telegram-каналі, констатувавши 3071 випадок інфікування коронавірусом у столиці. — Минулої доби захворіли: 11 жінок віком від 21 до 63 років; 15 чоловіків від 29 до 80 років; 2 дівчинки, яким 2 та 5 років».
Першого дня літа до лікарень потрапили 11 пацієнтів, повідомляє УНІАН. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. А от одужали минулої доби 64 людини. Загалом недугу здолали 718 жителів столиці.
Найбільшу кількість випадків COVID-19, вісім, учора зафіксували у Дніпровському районі. У Деснянському і Святошинському їх було по 4. В Оболонському й Дарницькому — по 3 випадки.
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