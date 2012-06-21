На позачерговому засіданні Київради ухвалили важливе для столиці рішення на підтримку в період карантину малого й середнього бізнесу. Про це під час брифінгу 27 березня повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.
Місто надало підприємцям 50% пільгу на сплату за оренду комунального майна. Ця пільга діятиме до 31 липня 2020 року. А в разі неможливості використовувати об’єктів орендарями комунального майна, їх буде звільнено від оплати за договорами оренди. Точніше за таку оренду вони сплачуватимуть символічну 1 гривню. Надання цих пільг буде запроваджено вже з 11 березня.
Очільник столиці також повідомив, що в період карантину Київрада продовжить свою роботу і ухвалюватиме всі необхідні для якісного функціонування міста рішення в оналйн режимі. Для цього було внесено зміни до регламенту міськради.
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