Протягом трьох вихідних Державний лабораторний центр України дослідив 2242 зразки біоматеріалів киян щодо захворювання на коронавірус. А за період карантину цей центр зробив понад 16 тисяч ПЛР-тестів. Загалом у Києві зроблено близько 35,5 тисяч тестів на COVID-19.
Про це під час брифінгу 12 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також, за його словами, мобільні бригади медиків міста за три вихідні дні відібрали 367 зразків для подальших досліджень у людей з підозрою на коронавірус. Загалом мобільними бригадами у столиці протестовано понад 9 тисяч осіб.
Очільник столиці наголосив, що останнім часом зростає кількість хворих, яким потрібна госпіталізації. Так, нині у стаціонарах Києва перебувають 218 хворих на COVID-19 та 99 людей, які чекають на підтвердження або спростування діагнозу. 56 хворих перебувають у важкому стані, сімох із них підключено до апаратів штучної вентиляції легень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»