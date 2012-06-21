Німецькі вчені прийшли до висновку, що при стресі людині необхідно вживати солодкі продукти. Якщо цього не зробити, мозок сам знайде глюкозу в коморі організму, що призведе до її дефіциту в процесі обміну речовин. Це пов'язано з тим, що в тривожних ситуаціях мозку потрібно збільшувати енергетичні витрати майже на 12%. Відповідно, їх потрібно компенсувати.
Цю інформацію опублікували в науковому звіті фахівці з Університету Любека.
Доповідь німецьких вчених буде особливо корисною для людей, що стежать за зайвою вагою. У стресовій ситуації, спеціальне ядро аркуатус зупиняє переробку глюкози в будь-яких ділянках організму, крім головного мозку. Через це людина з'їдає більше їжі, що містить вуглеводи. Якщо мозку не буде вистачати глюкози, він почне отримувати її з жирових і м'язових клітин. При збільшенні гормону стресу, у людини зростає ризик інсульту або депресії. Щоб заспокоїти свій головний орган, вчені рекомендують вживати швидкі вуглеводи при стресах або при великій розумовій роботі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»