Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському міському парку імені Івана Кожедуба відбувся фестиваль «Друг з притулку», в ході якого організатори волонтери місцевого товариства захисту тварин шукали господарів для безпритульних собак, а водночас дім для утримання цуценят і котів.
Чотирилапих друзів представляли у рингу і вказували на їх позитивні якості – насамперед реагування на команди. А вже потім пропонували бажаючим узяти опікунство.
Провели також благодійну лотерею, ярмарок, окремі майстер-класи.
Як результат – 13 собак знайшли своїх господарів і вони залишили центр перетримки, в якому, на жаль, ще чимало їхніх родичів без господарів.
Того ж дня чимало сумчан взяли участь у Всеукраїнському марші «Захист слабких – справа сильних. Суми за гуманність», чим підтвердили свою прихильність до захисту братів наших менших.