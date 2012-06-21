Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі рідкісний шлюб зареєстрували недавно у місті Суми, де наречений у віці 84 роки вирішив одружитися. До речі, вперше у своєму житті.
Його обраниця на 13 років молодша, але вік не завадив їм обмінятися весільними обручками, зізнатися в коханні і підняти келихи з шампанським.
На весільному рушнику в урочистій і піднесеній обстановці молодята почувалися щасливими і задоволеними. Щоправда, наречена обійшлася без весільної сукні, а її чоловік – класичного костюму, віддавши перевагу хоч і не щоденному, однак доволі буденному вбранню.