Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах челенджу «Відремонтуй палату», ініційованого головою Сумської ОДА Романом Грищенком, колектив торгово-розважального центру «Київ» зголосився на благодійних засадах капітально полагодити кабінет окуліста у 4-ій поліклініці по вулиці Труда в обласному центрі.
Як повідомив очільник медичного закладу Андрій Сухомлин, цей кабінет не ремонтувався майже два десятиріччя, тож вибір благодійників цілком виправданий і вчасний. Виділивши панад 100 тисяч гривень, вони замінили вікна, двері, облицювали та полагодили стіни, підлогу, стелі, виконали низку інших робіт і зараз готуються здавати об’єкт медикам.
Особливої уваги потребувала одна з кімнат, у якій має бути темно. Тож довелося оновлювати санітарно-технічні засоби, аби приміщення відповідало медичним вимогам.
Цілком ймовірно, що на цьому ініціатива благодійників не закінчиться. Зараз вони планують відремонтувати ще один кабінет, оскільки в поліклініці їх десяток і всі потребують уваги і підтримки.
Така ініціатива голови Сумської ОДА знаходить продовження у низці благодійних акцій, у межах яких ті чи ті меценати, колективи, установи допомагають медичній галузі краю.
Так, цими днями компанія АТ «Сумигаз» придбала і передала для інфекційного відділення Сумської міської лікарні 4 кисневих концентратори.
Як наголосила його завідувачка Світлана Грищенко, тут лікуються мешканці не тільки обласного центру, а й навколишніх районів – Лебединського, Сумського та Краснопільського, адже відділення є госпітальною базою і для тамтешніх жителів. Тепер завдяки оновленню медики надають допомогу пацієнтам у стислі терміни, в тому числі у приймальному відділенні.
Зокрема, за допомогою одного концентратора за хвилину можна виробити 10 літрів кисню, який так потрібен в оперативних умовах, коли облік часу йде на секунди.
Загалом «Сумигаз» за останні більш як три місяці надав благодійної допомоги медичним закладам краю більш як на мільйон гривень.
Тож ініціатива «Відремонтуй палату» Романа Грищенка знаходить усе нових і нових послідовників, завдяки яким медична галузь Сумщини неухильно оновлюється, а пацієнти отримують оперативну і якісну допомогу.