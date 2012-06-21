Із цікавим починанням виступив відділ молоді і спорту Сумської міської ради: цими днями в місті розпочато конкурс на кращий відеоролик, присвячений життю і творчості Тараса Шевченка. Умовами передбачено вимоги до майбутніх робіт. Потрібно неодмінно процитувати на вибір вірш Кобзаря, провести зйомку на тлі одного з пам’ятників класикові національної літератури, розмістити в інтернеті відео не пізніше 9 березня.
Журі визначить трьох переможців, які отримають молодіжні призи. Серед них портативний зарядний пристрій.