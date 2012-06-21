Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах активно готуються до відзначення Дня Конституції та Дня молоді, у рамках святкування яких заплановано до півтора десятка різноманітних заходів.
Про це повідомила заступник міського голови Сум Віра Мотречко, наголосивши, що обласний центр над Пслом справедливо вважається молодіжним. Лише нинішнього року на реалізацію тих чи тих проєктів, заходів молодіжної політики виділено понад 8 мільйонів гривень. Серед них — програма «Молодь міста Суми», реконструкція молодіжного центру «Романтика», конкурси на кращі проєкти, стажування юнаків і дівчат в органах самоврядування міста та інші.
Заплановано тижневик «Youthweek»: ті чи ті заходи проходитимуть упродовж семи днів і кожен матиме відповідну тематику — «мальовничий», «танцювально-спортивний», «комфортабельний» та інші. Поєднаються мистецтво, спорт, відпочинок, туризм тощо.
Запланована також зустріч «Молодіжна еліта — 2020», у рамках якої будуть відзначені переможці — ті, хто зробили найбільш вагомий внесок у розвиток міста.
Пройдуть змагання з футболу, функціонального багатоборства, інших видів спорту.
Апогеєм відзначення стане 28 червня, коли зранку відбудуться урочисті заходи із вшанування державних символів, а затим святкування продовжиться у різних локаціях міста.