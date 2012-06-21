Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, давши відповідне доручення департаменту інфраструктури. За словами мера, у місті є програми ремонту житлових будинків, дворів, доріг тощо, а ось утеплення будівель поки що немає. Між іншим, це важлива складова житлово-комунального господарства.
Обласний центр готовий долучитися до цієї роботи, в тому числі за аналогами програм 50 на 50 чи 70 на 30. Потрібно буде залучати кошти не тільки міського бюджету, а й співвласників ОСББ, «теплі кредити», Фонду енергоефективності та інші. Словом, важливо розпочати таку роботу.
Як приклад, Олександр Лисенко навів досвід об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку по вулиці Миру, де приміщення вже утеплили, і цю практику він запропонував узяти за основу.