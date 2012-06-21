Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Корисну послугу запропонували майбутнім мамам медики Сумського клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії. У рамках «Школи відповідального батьківства» тут організували онлайн-курси для вагітних жінок, аби вони могли якомога краще підготувалися до пологів.
Заняття тривають упродовж тижня, до яких можна приєднатися на будь-якому етапі. Для цього варто звернутися до свого лікаря чи зареєструватися у групі у Вайбері. Коло питань, з якими медики знайомлять молодих жінок, широке і розмаїте. Тут вони можуть одержати відповідь на будь-яке з них, пов’язане з майбутніми пологами та післяродовим періодом. Головне, як доглядати за малюком у перші дні його життя.
За словами тих, хто вже пройшли відповідні курси, подібні заняття надзвичайно потрібні і корисні. До занять залучені висококваліфіковані медики, які готові не тільки надати відповіді, а й практичну допомогу.