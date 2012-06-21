Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У пресзалі сумського стадіону «Ювілейний» відбулася зустріч шанувальників футболу, в якій узяли участь як представники міської влади, так Федерації футболу, клубу «LS GROUP», учасники місцевого фан-руху та вболівальники.
Йшлося насамперед про створення професійного міського футбольного клубу, який би відродив колишню футбольну славу міста над Пслом.
За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, влада готова підтримати таке починання, однак усе треба робити поступово, крок за кроком. Головне – є основа, на якій можна розпочинати роботу, а саме – сформувати фінансовий план, який слугуватиме орієнтиром на найближчий час.
Учасники зустрічі погодилися, що відправною точкою повинен стати футбольний клуб «LS GROUP», який створений 4 роки тому і вже встиг продемонструвати добротну гру. Таким чином найближчі місяці стануть особливо напруженими не тільки для гравців і їхніх тренерів, а й усієї сумської громади, які беруться за футбольну справу.