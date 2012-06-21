Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах запроваджений карантин спричинив низку фінансових проблем насамперед родинам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Адже окремі батьки втратили роботу, інші — постійний дохід.
Аби підтримати їх, працівники міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вивчили насущні потреби своїх підопічних і разом із активістами взялися за практичну роботу.
Так, 92 сім’ям, у яких виховуються 152 дітей, передали продуктові набори, дезінфікуючі та засоби гігієни, іграшки, предмети першої необхідності тощо. 113 сімей отримали різні види соціальної підтримки.