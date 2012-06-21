Підбито підсумки всеукраїнського конкурсу оповідань Open World-2019, організованого Сумською мистецькою студією «Орфей», яку очолює поет, фольклорист, краєзнавець Сергій П’ятаченко. Упродовж минулого пів року, з 1 травня по 1 листопада, всі, хто пробує сили в художній літературі, надсилали оповідання журі у складі письменників, критиків, літературознавців із Києва, Сум, Івано-Франківська. Загалом надійшли майже 600 творів від авторів з різних куточків України та з-за кордону. Визначено трьох переможців і тих, хто отримав спеціальну відзнаку за оповідання на сумську тематику.
Ініціатором і спонсором творчого змагання виступив американець Аддісон Гоффман, який на відзначення авторів-переможців надав понад 25 тисяч гривень. Конкурс буде продовжено нинішнього року.