У Сумах зведено новий 150-квартирний будинок, у якому 33 помешкання одержать сім’ї — учасники державних і місцевих житлових програм. Зокрема новоселами стали 5 родин учасників АТО, 24 — молодь віком до 40 років, а також держслужбовці та внутрішньо переміщені особи. Загальна ціна об’єкта — понад 15 мільйонів гривень, з яких четверту частину становлять кошти обласного бюджету.
Хоч програми кредитування житлового будівництва різні, але їхня мета одна — сприяти в одержанні власного житла тим, хто цього потребує особливо гостро. Одна з таких програм — Молодіжне житлове кредитування впродовж 2018—2020 років, на яку Сумській області з державного бюджету вже спрямовано майже 3 мільйони гривень. Завдяки цим коштам надано 6 кредитів для придбання чи будівництва житла загальною площею майже 300 квадратних метрів. Ще стільки само кредитів одержали забудовники з обласного бюджету — на цю програму спрямовано 2 мільйони 343 тисячі гривень. Дарма, що програм кілька, але темпи будівництва таки відстають від потреб. Нині лише в Сумському регіональному управлінні Держмолодьжитла перебувають на обліку більш ніж 900 сімей та одинаків.