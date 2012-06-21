Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Суми продовжують залишатися містом, де пропаганді і практичній культивації здорового способу життя надають особливого значення.
Ось і зараз тут водночас втілюють вісім проектів зі спорудження спортивних майданчиків у різних районах міста – від інклюзивного спортивно-ігрового в парку імені І. Кожедуба до центру «Єдність нації» по вулиці Люблінській.
Передбачені також «Доріжка здоров’я», майданчики дитячий із зоною відпочинку, волейбольний, з вуличними тренажерами для дітей і дорослих тощо.
За інформацією Сумської міськради, на всі проектах уже розроблено проектно-кошторисну документацію, а щодо однієї розпочалися відкриті торги.