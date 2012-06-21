Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще у грудні 2016-го року у сумському комунальному підприємстві «Електроавтотранс» відкрили навчальний центр, де почали готувати водіїв тролейбусу. Звідтоді на міських маршрутах працюють 33 випускники, завдяки яким вдалося суттєво розв’язати кадрову проблему.
Ось і цими днями склали випускні іспити десятеро слухачів, з яких більш як половина вже сіли за кермо у супроводі досвідчених колег, а решта приєднаються найближчими днями. Всі вони отримали спеціальність «Водій тролейбусу 3-го класу» категорії «Тг», яку підтвердили у Сервісному центрі МВС України методом тестування.
Варто зазначити, що переважна більшість слухачів набули нового фаху за сприяння Сумського міського та обласного центрів зайнятості, з якими «Електроавтотранс» тісно співпрацює. Отож місто одержує кадри водіїв, а колись безробітні – роботу.