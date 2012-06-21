Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергова сесія Сумської міської ради розпочалася із приємної місії: міський голова Олександр Лисенко вручив Почесні грамоти та грамоти міського голови групі активістів-підприємців, які надавали обласному центру особливо активну допомогу під час боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, підприємцям, які за власні кошти забезпечували гарячим харчуванням працівників блок-постів.
Серед нагороджених — керівники торговельних ТОВ, директори і завідуючі кафе, магазинами, супермаркетами.
Очільник міста не тільки щиро подякував їм за виявлену громадянську позицію, а й повідомив, що міські депутати прийняли рішення про зменшення оподаткування підприємців першої та другої груп після карантину, а також звернулися до Верховної Ради з подібною пропозицією стосовно їхніх колег третьої та четвертої груп.