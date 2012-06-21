У Сумській обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книжки-довідника «Сумська область: 1939—2019. Економіка і суспільство», видрукуваної коштом обласного бюджету в межах програми підтримки місцевого книговидання. Її автор Михайло Макаренко. Він свого часу працював на різних посадах у системі агропромислового комплексу, інших галузях та сегментах народного господарства, очолював Недригайлівський район. Упродовж багатьох років збирав і узагальнював матеріали про становлення, розвиток і сьогодення базових галузей краю.Книжка вийшла друком накладом 650 примірників, які вже надійшли до бібліотек Сумщини і стануть у пригоді краєзнавцям, студентам, які вивчають економічну складову промислового й аграрного виробництва, всім, кого цікавить економічна минувшина і сьогодення краю.
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