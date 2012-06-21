Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями рибоохоронний патруль у Сумах затримав любителя раків, який промишляв незаконним промислом на річці Псел рано-вранці, близько 4-ї години.
«Працював» у гідрокостюмі з аквалангом і встиг упіймати 485 особин загальною вагою майже 10 кілограмів, чим завдав збитків рибному господарству більш як на 12 300 гривень.
На порушника складено адміністративний протокол, який передбачає штраф щонайменше на таку ж суму, браконьєрське знаряддя вилучено.
Загалом останнім часом почастішали випадки рибного браконьєрства, які не залишаються поза увагою інспекторів. За тиждень у середньому вони виявляють до десятка порушень, вилучаючи не тільки незаконно виловлену рибу і раків, а й знаряддя лову. І, звісно ж, складаючи протоколи.
Окрім ретельного пильнування біоресурсів, держслужбовці Управління державного рибного господарства в Сумській області неухильно підвищують власну кваліфікацію, оновлюючи і поповнюючи знання з екологічного законодавства.
Зокрема, днями на базі Сумського національного аграрного університету 20 фахівців пройшли навчання за окремою програмою, отримавши відповідні сертифікати.