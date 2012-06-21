Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З цікавою і корисною ініціативою виступила агенція промоції «Суми», оголосивши з 6 липня тиждень безкоштовних екскурсій обласним центром. Мета – ознайомити жителів і гостей міста над Пслом з його минулим, сьогоденням та майбутнім.
Як повідомили організатори екскурсійного тижня, всього передбачено 5 різнопланових подорожей, кожна з яких має свою родзинку і розрахована на шанувальників різних тематичних напрямків. Зокрема, одна з них «Суми: від давнини до сьогодення» передбачає ознайомлення із історією заснування міста, його історичним «батьком» Герасимом Кондратьєвим, підземними ходами, контактними скульптурами тощо. Решта стосуються архітектурної спадщини, культурно-мистецьких та інших традицій.
Безумовно у поле зору екскурсантів неодмінно потрапить один із годинників міста, який вважається своєрідним братом знаменитого «Біг-Бена», будинок, у якому свого часто бував у мами і сестер видатний поет Олександр Олесь, інші визначні пам’ятки.
Екскурсії проводитимуться за попереднім записом, узяти участь у них можна не більше двох разів. А проходитимуть надвечір упродовж 1,5 години з дотриманням усіх вимог карантинного режиму.