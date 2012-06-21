Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Злочинним металевим «рекордом» відзначився 28-річний сумчанин, якого недавно вночі затримали правоохоронці за кермом автомобіля «Ланос». У багажнику той перевозив металеву каналізаційну кришку, поцуплену неподалік однієї з багатоповерхівок на проспекті Лушпи.
Як з’ясувалося, сумчанин давненько «спеціалізувався» на таких крадіжках – вже встановлено його причетність до «демонтажу» 40 кришок з різних вулиць обласного центру. Метал здавав на приймальні пункти, одержуючи в залежності від ваги сотню-півтори гривень.
До люків приглядався вдень, коли їздив містом, а на промисел виходив уночі: траплялося, що знімав по 3-4 кришки. І навіть не задумувався, що до каналізаційного колодязя у темряві міг упасти перехожий…
За повідомленням відділу комунікації поліції Сумської області, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, що передбачає люковому металісту обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.