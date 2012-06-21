На недавній сесії Сумської міської ради депутати проголосували за надання 2 мільйонів гривень на облаштування спортивної зали для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Такий об’єкт стане першим на Сумщині. Починання ініціював депутат Дмитро Наталуха, який опікується інклюзивними і проблемами гармонійного розвитку громадян цієї категорії.Загальна вартість майбутнього об’єкта становить 2,4 мільйона гривень. Раніше з бюджету вже було надано 300 тисяч, частину назбирали благодійники, тож тепер спортивна зала стає реальністю для тих, хто не має змоги тренуватися у звичайних спортивних спорудах. Як зазначив сумський спортсмен-візочник майстер спорту Микола Педоренко, таке депутатське рішення надзвичайно цінне і потрібне, адже засвідчує турботу про розвиток інклюзивного середовища.
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