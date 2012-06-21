Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи агентства промоції «Суми» в обласному центрі стартував проект «Тиждень екскурсій», який передбачає п’ять безкоштовних тематичних екскурсій для всіх бажаючих.
Вже перша двогодинна подорож, присвячена архітектурній спадщині міста, викликала не тільки великий інтерес у сумчан і гостей обласного центру, а й вдячність за таку надану можливість. Адже учасники екскурсії дізналися чимало цікавого про історію будівель, споруд, пам’яток, що збереглися до сьогодні і формують архітектурне обличчя міста.
Передбачені також мандрівки, присвячені видатним історичним постатям, які причетні до Сум, легендам та міфам, іншим аспектам міста над Пслом.
Оскільки бажаючих взяти участь в екскурсіях виявилося значно більше, ніж очікували ініціатори, то в агенції планують проводити такі заходи щомісяця.