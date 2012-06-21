Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця нинішнього року в Сумах запровадять проект «Онлайн школа. Управління школою і Е-learing платформа».
Це означає, що традиційні щоденники учні можуть не тільки «забувати» вдома, а й взагалі відмовитися від них. Адже завдяки такій новації кожен учитель виставлятиме оцінки відразу в електронному журналі і щоденнику, використовуючи для цього телефон чи інший пристрій з виходом в інтернет.
Водночас батьки і самі школярі зможуть оперативно контролювати оцінки в режимі онлайн, а разом з тим мати іншу інформацію, наприклад, про поведінку своїх дітей у школі, пропуски уроків тощо.
За інформацією відділу «Проектний офіс» Сумської міськради, згаданий проект уже втілений у школах №5 та №7. Як зазначають освітяни, він справив доволі значний позитивний вплив на навчання, відвідування, поведінку учнів.