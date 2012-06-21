Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
При Сумській міській клінічній лікарні успішно функціонує Центр цереброваскулярної та серцево-судинної патології – єдиний подібний в області. За показником виконаних тромболізисів він входить до трійки перших в Україні.
Про це повідомив сайт Сумської ОДА, зазначивши, що впродовж минулого року тут проведено майже 70 відповідних процедур, завдяки яким врятували життя хворих з різних куточків області.
Заклад має договір із НСЗУ на суму понад 67 мільйонів гривень, який передбачає надання 12 пакетів послуг, у тому числі 7 за спеціалізованими напрямками, що є пріоритетними – прийом та лікування хворих з інсультами, інфарктами, онкологічні патології.
За словами директора лікарні Валентини Домінас, на базі Центру працюють різнопрофільні мультидисциплінарні та інші бригади висококваліфікованих спеціалістів, функціонує низка відділень, зокрема, реабілітаційне, інтервенційної кардіології, нейрохірургічне та низка інших, оснащених необхідною сучасною технікою. І надалі тут мають намір неухильно вдосконалювати методику та якість надання медичних послуг.