Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках загальнодержавного проєкту «Велике будівництво», ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, у місті над Пслом приступили до ремонту однієї із центральних магістралей вулиці Харківської, ширина якої становить 24 метри.
Як повідомив міський голова Олександр Лисенко, тут проведуть середній поточний ремонт, якого не було майже 40 років. Поки що дорожники взялися за ділянку протяжністю 900 метрів, де вирівнюють бордюри та готують полотно до асфальтування, а всього полагодять 7,5 кілометра.
Загальна вартість робіт становить 140 мільйонів гривень, з яких 80 уже виділено з державного бюджету. За словами народного депутата Олександр Качура, це насамперед заслуга народних обранців від Сумщини, які при прийнятті бюджету всіляко відстоювали не тільки цей, а й інші об’єкти інфраструктури краю.
Передбачається, що після Харківської, ремонт якої має завершитися до кінця червня, дорожники візьмуться за проспекти Михайла Лушпи і Курський, а також вулицю Сергія Прокоф’єва.
Днями хід будівництва проінспектував голова Сумської ОДА Роман Грищенко. За повідомленням сайту Сумської ОДА, очільник регіону наголосив, що проєкт «Велике будівництво» і надалі перебуватиме на особливому контролі обласної влади, аби мешканці краю бачили практичні результати великого будівництва.