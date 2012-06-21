Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбувся благодійний аукціон, під час якого його учасники збирали кошти на лікування 9-річного жителя обласного центру Дениса Савенка.
Серед тих, хто перейнялися долею хлопчика, Олена Безкоста та її донька Дар’я, яка сама, хворіючи на ДЦП, малює картини ногами. Вони виставили на аукціон три полотна «Егейське море», «Кульбаба» та «Вітер», створені минулого року.
Всі три роботи швидко придбали шанувальники мистецтва, а гроші поповнили благодійну касу.
Як розповіла Олена Безкоста, долею маленького Дениса вони перейнялися ще шість років тому, коли в того діагностували захворювання. Звідтоді постійно підтримують родину Савенків, бо знають, що значить допомога у таких складних ситуаціях.
За словами організатора аукціону Анни Валевської, вдалося зібрати майже всю потрібну суму, хоча дещиці і не вистачає. Однак усі впевнені, що найближчими днями у благодійній скриньці з’являться такі потрібні кошти і хлопчик разом з мамою вирушать до одного з медичних закладів Києва на реабілітацію.