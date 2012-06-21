Напередодні Міжнародного жіночого свята 8 Березня у сумській галереї BureauArt розпочинає роботу персональна виставка сумського художника-інкрустатора Олександра Шарапова Manu intrepida, що в перекладі означає «Рукою, яка не тремтить». Саме ці слова якнайповніше характеризують стиль роботи з коштовними матеріалами майстра, який має власну техніку. Завдяки цьому виготовлені ним ювелірні прикраси стають еталонами краси і вишуканості. Це насамперед кулони, сережки, кольє, персні. За словами Олександра Шарапова, який вважає себе винахідником, конструктором і художником, улюбленій справі він уже віддав майже чотири десятиріччя. Працює на стику творчості й технології, улюблені матеріали — малахіт, бірюза, мармур, скло, смальта, лазурит та інші. Крім знайомства з експонатами, відвідувачі виставки зможуть узяти участь в аукціоні і придбати вироби, що особливо припали до вподоби.