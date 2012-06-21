Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумське комунальне підприємство «Міськводоканал» продовжує планове оновлення обладнання, що відпрацювало відведені технічні терміни. При цьому вдається не завдавати незручностей абонентам, тобто, не відключати воду.
Так, щойно на 16-ій каналізаційній насосній станції ремонтники встановили нову запірну регулюючу арматуру польського виробництва, оскільки попередня не підлягала ремонту і завдавала чималих клопотів як працівникам водоканалу, так і користувачам водою.
Роботу вдалося виконати швидко, якісно і без вимушеного перебою у водопостачанні. За словами начальника каналізаційного управління підприємства Павла Курдеса, відтепер відведення стічних вод у мікрорайоні Баси стане набагато надійнішим. Адже при виникненні аварійних ситуацій не доведеться відключати воду на тій чи тій вулиці або й в усьому мікрорайоні, а усувати несправність локально.
За останній час «Водоканал» значно оновив обладнання, адже тут розроблена відповідна програма модернізації, розрахована на кілька років.