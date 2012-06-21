Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цікаву і корисну ініціативу започаткувала міська влада Сум. Враховуючи численні побажання містян, тут почали встановлювати охолоджувальні рамки, в яких за допомогою дрібного розпилювання води можна освіжитися і таким чином легше переносити спеку.
Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, уже ввімкнули рамки у дитячому парку «Казка» та на Театральній площі, де особливо багатолюдно. Передбачається, що найближчими днями з’являться ще вісім таких охолоджувачів, які встановлять у різних частинах міста.
Рамки не складні для виготовлення — цим займається КП «Міськводоканал» за власні кошти. Для цього потрібні профільна труба та нержавіюча сталь, з якої виготовляють майданчик. Вони розбірні, легко демонтуються та переносяться до потрібних місць. Вартість виробу — близько 11 тисяч гривень.
Такий фонтан-розпилювач працює з 9-ї години ранку до 21-ї. Зручний як для дорослих, так і дітей: для малечі це ще й додаткові позитивні емоції.