Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
96-річний житель Сум Сергій Майоров на сьогодні єдиний із нині сущих ветеранів, хто у роки Другої світової війни визволяли місто над Пслом від фашистських загарбників.
З нагоди річниці визволення до Сергія Григоровича прийшли з вітаннями і подарунками представники сумської мерії, учні та вчителі третьої загальноосвітньої школи, родичі, знайомі.
Ветеран подякував за увагу, запросив гостей на чашку чаю, розповів як про ті дні вересневі дні 1943-го, так і про своє сьогоднішнє життя. Присутні вшанували пам'ять тих, хто визволяли місто і принесли свободу й волю не тільки Сумам, а й усій Україні, Європі і світу.