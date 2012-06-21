Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
«Їх долі і стежки через Сумщину пролягли» — так називається обласний проєкт, який ініціювало управління культури Сумської ОДА. Його мета — популяризація творчості земляків-письменників через новостворені інформаційні ресурси.
До участі запрошені колективи бібліотек як для дітей, так і дорослих — районних, міських, об’єднаних територіальних громад тощо.
Об’єктами уваги проєкту, що триватиме до вересня цього року, стануть десятки славетних майстрів красного письменства слобожанського краю, серед яких Іван Багряний, Пантелеймон Куліш, Остап Вишня, Олександр Олесь, Яків Щоголев, Борис Антоненко-Давидович, Володимир Затуливітер та інші прозаїки й поети, чий внесок у розвиток української національної літератури особливо вагомий і зримий.
Знаково, що Сумщина належить до областей, де, умовно кажучи, питома частка уславлених майстрів слова на одиницю території одна з найвищих в Україні.