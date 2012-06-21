Цех з переробки молока відкрився в обласному центрі невипадково. На його потужностях — а це близько 2 тонн продукції на добу — працівники виготовлятимуть насамперед сичужні сири голландської, англійської, швейцарської груп (Гауда, Чеддер, Маздамер, Рикотта тощо), а також вершкове масло.
Як наголосив заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, нове виробництво конче потрібне місту та області. Насамперед тут будуть реалізовувати молоко сільськогосподарські підприємства різних форм власності, що розташовані неподалік обласного центру, а місцеві жителі матимуть змогу купувати високоякісну молочну продукцію.
До того ж підприємство може стати базовим для спеціалізованого навчання та консультацій охолодження та переробки молока, розвитку сироваріння та будівництва сирних цехів, у яких зацікавлені представники бізнесу Сумщини. На підприємстві створені всі умови, аби сири і масло відповідали європейським стандартам. Обладнання виготовлене із сучасних матеріалів та комплектуючих вітчизняного виробництва, камери для дозрівання і зберігання сирів оснащені стелажами, холодильними установками, в яких автоматизовано підтримується необхідний мікроклімат.