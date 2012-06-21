Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром у Сумах візьмуться за реалізацію перспективного проєкту із поводження з відходами у замкненому циклі, початок роботи над яким покладено ще позаторік. Про це повідомив сайт міської ради з посиланням на директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Світлану Липову.
Тоді представники виконавчих органів Сумської міськради разом із двома литовськими та естонським партнерами, а саме містами відповідно Мажейкяй і Тельшяй та Пайде, а також норвезькою організацією «GreenBusinessNorway» підготували концептуальну супровідну записку до означеного проєкту, подавши її до грантового фонду. Згодом проєкт переміг у конкурсі фонду Єдиного Економічного простору та норвезького «Спільні виклики — спільні рішення».
На першому етапі передбачена переважно інформаційно-роз’яснювальна робота, обмін досвідом, ознайомлення з основами запропонованої концепції.
Загальна вартість проєкту — 200 тисяч євро, з яких 170 тисяч виділяє фонд, решту — місто.