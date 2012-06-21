Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно Україна урочисто відзначила 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша, який залишив велику творчу спадщину як прозаїк, фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець, філософ, критик.
Однак такі видатні постаті актуальні не тільки у ювілейні дні, що яскраво підтвердила міжнародна конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», яка щойно відбулася в Сумах і в роботі якої взяли участь науковці і літературознавці не лише з багатьох куточків України, а й Польщі та Австрії. У програмі заходу – понад сто доповідей та наукових повідомлень, головна тема яких – ті чи ті аспекти творчості автора першого українського історичного роману.
Серед учасників конференції – академік НАН України директор Інституту літератури Т. Г. Шевченка Микола Жулинський, професор Міхаель Мозер (Австрія) та інші.
У програмі не лише наукова складова, а й відвідування малої батьківщина Пантелеймона Куліша – смт Вороніж Шосткинського району на Сумщині, де на хуторі Гуковому він побачив світ два століття тому.